Москалькова поделилась, чем хотела бы заняться после работы омбудсменом

Москалькова хотела бы вернуться на работу в Госдуму

Бывший уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила «Интерфаксу», что хотела бы вернуться на работу в Госдуму, но окончательного решения еще не приняла.

«Хотелось бы, конечно, участвовать, вернуться в законодательный орган, потому что я знаю эту работу, я ее люблю, она мне ценна. Но мне нужно время все-таки подумать и принять окончательное решение», — уточнила она.

Как отметила Москалькова, закон позволяет ей участвовать в ближайших выборах в Госдуму.

Кроме того, экс-омбудсмен подчеркнула, что намерена продолжать деятельность с тем, чтобы «помогать людям, используя имеющиеся инструментарии».

14 мая Госдума утвердила Яну Лантратову новым уполномоченным по правам человека в России. Всего на пост претендовали три кандидата, но именно ей удалось набрать большинство голосов. Лантратова пообещала заниматься помощью всем, кто обратится в ее аппарат. Особое внимание она уделит поддержке участников СВО и членов их семей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предложили учредить в РФ должность уполномоченного по защите животных.