Как реально можно ускорить рост волос, объяснила врач

Врач Галлямова: шесть веществ могут реально ускорить рост волос
Ускорение роста волос — один из самых популярных запросов в сфере красоты. Однако далеко не все обещания, которые дают производители косметики, соответствуют действительности. Чтобы средства реально работали, нужно искать в их составе ниацинамид, ДМАЭ (диметиламиноэтанол), кофеин, пептиды, экзосомы и диаминопиримидина оксид, рассказала «Газете.Ru» доктор медицинских наук, дерматолог и трихолог Юлия Галлямова.

«Рост волос можно стимулировать, но только в пределах физиологических возможностей человека. Существенно «ускорить» этот процесс невозможно. На рост волос влияет сразу несколько факторов: возраст, пол, гормональный фон, питание и генетика. С возрастом рост волос замедляется, у женщин он в среднем выше, чем у мужчин, а гормоны играют ключевую роль: эстрогены стимулируют рост, андрогены могут его тормозить. Кроме того, при недостатке белка в рационе волосы начинают расти медленнее», — объяснила доктор.

Современные средства могут поддерживать рост волос за счет улучшения состояния кожи головы и волосяных фолликулов. По словам врача, речь идет о постепенном улучшении условий для роста, а не о резком увеличении скорости.

«Что искать в лосьонах для волос: ниацинамид, ДМАЭ (диметиламиноэтанол), кофеин, пептиды, экзосомы и диаминопиримидина оксид. Растительные компоненты тоже способны оказывать стимулирующее действие. Но такие средства не меняют генетику, а лишь помогают реализовать потенциал роста. Волосы растут медленно — в среднем около сантиметра в месяц. При этом разные фолликулы находятся в разных фазах роста. Из-за этого эффект от использования средств появляется не сразу. Минимальный срок, за который можно оценить результат, — около шести месяцев регулярного применения», — уточняет специалист.

