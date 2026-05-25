Россиянам рассказали об особенностях «библейской диеты»

Классический вариант «библейской диеты» напоминает средиземноморский тип питания, в рацион при это включаются овощи, фрукты, цельные злаки, рыба, оливковое масло и умеренное количество мяса. Об этом «Москве 24» рассказала семейный нутрициолог, лектор Российского общества «Знание» Наталья Баранова.

Акцент делается на цельной еде и минимуме ультрапереработанных продуктов и сахара, такая диета помогает снизить риск развития ожирения, сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Проблема в том, что сегодня под «библейской диетой» часто понимают очень разные системы: от разумного ограничения ультрапереработанных продуктов до крайне жестких схем с исключением целых групп продуктов. И вот такие варианты уже могут приводить к дефицитам белка, железа, витамина B12 и других нутриентов», — подчеркнула Баранова.

Она также призвала не забывать о балансе калорий и белка и стараться сделать рацион сбалансированным.

Испанские ученые до этого выяснили, что средиземноморская диета эффективнее защищает от диабета второго типа, если дополнить ее умеренным снижением калорийности, физической активностью и поддержкой специалистов по снижению веса. Такой подход снизил риск развития болезни на 31%.

