Врач объяснил, кто больше подвержен инфекционному мононуклеозу

Инфекционный мононуклеоз чаще всего представляет угрозу для людей младше 18 лет. Об этом «Москве 24» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, на это оказывает влияние то, что дети тесно контактируют друг с другом в школах, детских садах, кружках и спортивных секциях.

«Особенно ситуация усугубляется в лагерях, домах отдыха и школах-пансионатах, где контактно-бытовое взаимодействие еще интенсивнее. Поэтому эпидемиологический порог может повышаться просто из-за несоблюдения элементарных гигиенических правил», — сказал Кондрахин.

Врач добавил, что в таком возрасте люди болеют чаще и на фоне того, что иммунитет продолжает формироваться до 18 лет. Если пациент перенес патологию, вирус останется в организме на всю жизнь. Он перейдет в латентное (скрытое) состояние и будет активизироваться при понижении иммунитета, заключил врач.

Заслуженный врач Российской Федерации Андрей Осипов до этого говорил, что мононуклеоз, известный как «болезнь поцелуев», начинается с повышения температуры до 37,5°C. Также возможны боль в горле, увеличение миндалин и образование на них гнойного налета. При тяжелом течении, по его словам, температура может достигать 40°C, развивается выраженная интоксикация, ломота в теле и боли в суставах.

