Россиянам объяснили, чем чревато слишком частое мытье рук

Регулярное и тщательное мытье рук снижает риск кишечных инфекций более чем на треть, а респираторных — на 20% и более. Об этом в интервью RT сообщила врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

При этом, по ее словам, на теле постоянно присутствует важная микрофлора, обитающая в роговом и более глубоких слоях эпидермиса. Эти микроорганизмы не вредят здоровью, а, наоборот, стимулируют местный иммунитет и не дают патогенам надолго задерживаться на коже.

«Не стоит увлекаться мытьем рук слишком сильно: мыть их без необходимости, использовать слишком сильные, антибактериальные средства, спиртовые растворы. Это может повреждать кожный барьер, разрушать нормальную микрофлору и снижать естественную защиту организма», — предупредила специалист.

Старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин до этого говорил, что при сосудистых нарушениях и сахарном диабете мытье рук холодной водой может навредить здоровью.

Он пояснил, что слишком холодная вода воздействует на мелкие сосуды кистей и пальцев: они сужаются, кровоснабжение тканей временно ухудшается, появляются неприятные ощущения — резкая чувствительность, покалывание, онемение.

Ранее врач объяснила, как защитить кожу от сухости при частом мытье рук.

 
