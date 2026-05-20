Россиянам объяснили, как выбрать вкусную клубнику

Садовод Туманов: при выборе клубники нужно ориентироваться на ее внешний вид
При выборе вкусной клубники нужно ориентироваться на запах и внешний вид ягод, а не следовать лайфхакам из интернета. Об этом aif.ru рассказал председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.

По словам специалиста, вкусная и безопасная для здоровья клубника должна приятно пахнуть и красиво выглядеть.

«Она должна быть целенькой, не гнилой, не кривобокой, без трещин. Понюхали — пахнет нормально. Запах во многих случаях определяет качество продукта. Все дегустаторы, прежде чем начать дегустировать, сначала нюхают», — объяснил он.

Садовод посоветовал пробовать клубнику на рынке перед покупкой. При этом перед дегустацией необходимо тщательно помыть плод бутилированной водой.

Эксперт также предупредил, что визуально определить наличие химикатов в ягодах невозможно. Однако даже если в клубнике и остались какие-либо вещества, навредить здоровью они могут только при чрезмерном употреблении плодов.

До этого Туманов говорил, что ранняя клубника в мае не представляет опасности для здоровья. По его словам, существуют нейтральнодневные сорта, способные приносить плоды на протяжении всего года. Для этого в теплицах должен быть хороший свет, а также нужно использовать воду и необходимые удобрения.

Ранее диетолог раскрыла пользу клубники для здоровья.

 
