Синоптик рассказал, угрожает ли Эль-Ниньо столице России

Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал Агентству городских новостей «Москва», что явление Эль-Ниньо не представляет какой-либо опасности для российской столицы в настоящее время.

Он подчеркнул, что явление Эль-Ниньо, в первую очередь, связано с течением в океане, то есть речь идет о климате, а не о погоде.

«Это процесс смены температур океанических течений: они периодически становятся то теплее, то холоднее. Безусловно, все в природе взаимосвязано: вспышки на Солнце, состояние льдов на полюсах – все это, как и Эль-Ниньо, в целом влияет на климат планеты. Однако на Москву это явление напрямую не влияет», — поделился Цыганков.

Он уточнил, что явление Эль-Ниньо может влиять на потепление или похолодание в отдельных регионах планеты, однако синоптики до конца не могут изучить механизм этого влияния.

12 мая портал New-Science.ru писал, что в ближайшие месяцы Землю может ожидать одно из наиболее сильных проявлений Эль-Ниньо в XXI веке.

Специалисты рассматривают вероятность так называемого «супер-Эль-Ниньо» — события, способного спровоцировать экстремально высокие температурные показатели, рекордные по высоте волны жары, масштабные наводнения и заметные отклонения в погоде в разных частях мира.

Ранее российский климатолог объяснил, почему точные прогнозы погоды делать невозможно.

 
