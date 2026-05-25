Стало известно, как производители скрывают низкое качество кофе

Низкокачественный кофе может вызвать изжогу, заявил РИА Новости основатель кофейной компании Macondo Алехандро Хилон.

По его словам, многие утверждают, что кофе нельзя пить, потому что из-за него возникает жжение и дискомфорт в груди или горле.

«Так происходит, потому что они пьют низкокачественный кофе… Такой кофе вреден для здоровья», — сказал Хилон.

Основатель Macondo объяснил, что к изжоге приводит неправильная ферментация кофе. Например, когда зерна испортили насекомые или в них завелась плесень. Для сокрытия этих дефектов кофе слишком сильно обжаривают, а затем мелют.

До этого кандидат экономических наук Светлана Ильяшенко рассказала, что у россиян кофе обогнал чай по популярности и занял место традиционного утреннего и делового напитка.

Эксперт связала это не только с экономическими причинами, но и с изменением потребительских привычек. Она пояснила, что россияне постепенно перешли от растворимого кофе к культуре зернового напитка и интересу к отборным сортам.

Ранее мексиканцы отомстили президенту США, переименовав американо.