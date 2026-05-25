Стало известно, как производители скрывают низкое качество кофе

Основатель Macondo Хилон: низкокачественный кофе приводит к изжоге
Низкокачественный кофе может вызвать изжогу, заявил РИА Новости основатель кофейной компании Macondo Алехандро Хилон.

По его словам, многие утверждают, что кофе нельзя пить, потому что из-за него возникает жжение и дискомфорт в груди или горле.

«Так происходит, потому что они пьют низкокачественный кофе… Такой кофе вреден для здоровья», — сказал Хилон.

Основатель Macondo объяснил, что к изжоге приводит неправильная ферментация кофе. Например, когда зерна испортили насекомые или в них завелась плесень. Для сокрытия этих дефектов кофе слишком сильно обжаривают, а затем мелют.

До этого кандидат экономических наук Светлана Ильяшенко рассказала, что у россиян кофе обогнал чай по популярности и занял место традиционного утреннего и делового напитка.

Эксперт связала это не только с экономическими причинами, но и с изменением потребительских привычек. Она пояснила, что россияне постепенно перешли от растворимого кофе к культуре зернового напитка и интересу к отборным сортам.

Ранее мексиканцы отомстили президенту США, переименовав американо.

 
