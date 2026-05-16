Россия стала «кофейной» страной

Экономист Ильяшенко: в России кофе окончательно обогнал по популярности чай
Кофе обогнал чай по популярности среди россиян и занял место традиционного утреннего и делового напитка. Об этом рассказала ТАСС доцент кафедры торговой политики РЭУ имени Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Светлана Ильяшенко.

Она напомнила, что еще в начале 2000-х потребление кофе в России составляло около 200 граммов на человека, а к 2021 году выросло более чем в 10 раз — до 2,1 кг. Переломный момент произошел в 2016 году, когда объем импорта кофе впервые превысил объем ввоза чая — на 4%.

Эксперт связала это не только с экономическими причинами, но и с изменением потребительских привычек. Она пояснила, что россияне постепенно перешли от растворимого кофе к культуре зернового напитка и интересу к отборным сортам.

По мнению Ильяшенко, развитию кофейной культуры способствовали урбанизация и появление нового социального ритуала. Кофе занял нишу утреннего и делового напитка, которая раньше принадлежала чаю.

Также эксперт указала на активное развитие сетевых заведений, благодаря которым качественный зерновой кофе стал доступен практически в каждом городе.

Отдельно Ильяшенко выделила формат «кофе с собой». По ее данным, в Москве количество точек продажи кофе навынос в 2025 году выросло на 5%, тогда как число классических кофеен сократилось на 12%. Кроме того, крупные продуктовые сети начали использовать кофе как способ привлечения покупателей и увеличения среднего чека.

