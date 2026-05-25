Ури Геллер рассказал о тайном бункере с замороженными пришельцами из космоса

Известный израильский иллюзионист и мистификатор Ури Геллер заявил, что видел в секретном бункере США замороженных инопланетян. Об этом сообщает газета Daily Star.

Отвечая на вопрос журналистов, верит ли он в существование инопланетного разума, иллюзионист сказал, что видел инопланетян собственными глазами.

По его словам, это произошло 50 лет назад. Знаменитый немецкий конструктор ракет Вернер фон Браун якобы отвел его в какой-то американский секретный бункер, где глубоко под землей в огромном холодильнике хранились тела пришельцев из космоса, замороженные в стеклянных кубах. Многие из этих инопланетян были ранены.

Поэтому, отметил Геллер, он верит в пришельцев. А теперь об инопланетянах говорит и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

14 мая Геллер заявил, что недавно рассекреченные Пентагоном документы об НЛО станут «спусковым крючком для пробуждения человечества».

8 мая Пентагон рассекретил более 160 файлов, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты над различными странами и Луной. Министерство обороны страны намерено публиковать новые материалы по мере их обнаружения и рассекречивания, поэтапно, каждые несколько недель.

Ранее Геллер призвал «тереть серп», чтобы предотвратить третью мировую войну.