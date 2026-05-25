Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Ури Геллер рассказал о тайном бункере с замороженными пришельцами из космоса

Ури Геллер: я видел замороженных инопланетян в секретном бункере
Lionel Cironneau/AP

Известный израильский иллюзионист и мистификатор Ури Геллер заявил, что видел в секретном бункере США замороженных инопланетян. Об этом сообщает газета Daily Star.

Отвечая на вопрос журналистов, верит ли он в существование инопланетного разума, иллюзионист сказал, что видел инопланетян собственными глазами.

По его словам, это произошло 50 лет назад. Знаменитый немецкий конструктор ракет Вернер фон Браун якобы отвел его в какой-то американский секретный бункер, где глубоко под землей в огромном холодильнике хранились тела пришельцев из космоса, замороженные в стеклянных кубах. Многие из этих инопланетян были ранены.

Поэтому, отметил Геллер, он верит в пришельцев. А теперь об инопланетянах говорит и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

14 мая Геллер заявил, что недавно рассекреченные Пентагоном документы об НЛО станут «спусковым крючком для пробуждения человечества».

8 мая Пентагон рассекретил более 160 файлов, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты над различными странами и Луной. Министерство обороны страны намерено публиковать новые материалы по мере их обнаружения и рассекречивания, поэтапно, каждые несколько недель.

Ранее Геллер призвал «тереть серп», чтобы предотвратить третью мировую войну.

 
Теперь вы знаете
«Холоп 3», Данте в руках бандитов и новый Маугли с лисенком. Кинопремьеры июня-2026, которые стоит увидеть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!