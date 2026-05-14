Иллюзионист Ури Геллер объяснил, почему данные об НЛО так долго утаивались

Израильский иллюзионист и мистификатор Ури Геллер заявил в соцcети X, что недавно рассекреченные Пентагоном документы об НЛО станут «спусковым крючком для пробуждения человечества».

«Десятилетиями правительства отрицали существование НЛО. Пилотов высмеивали. Свидетелей издевались над ними. Доказательства замалчивали. И вот теперь — внезапно — они хотят сдаться и признать, что они реальны?» — написал фокусник.

В посте он намекнул, что публикация материалов могла произойти «по настоянию высшей силы».

«А что если эти разумные существа — не просто «гости» с другой планеты… А катализаторы, помогающие человечеству развиваться психологически и духовно?» — высказал мнение Геллер.

Он считает, что материалы долгое время были недоступны из страха перед заложенными в людях космическими силами.

8 мая Пентагон рассекретил более 160 файлов, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты над различными странами и Луной. Министерство обороны страны намерено публиковать новые материалы по мере их обнаружения и рассекречивания, поэтапно, каждые несколько недель.

Правительство США не смогло сделать окончательных выводов о природе запечатленных явлений. Американский президент после публикации фото и видео с НЛО отметил, что раскрытие материалов произошло по его поручению и призвал всех «веселиться и получать удовольствие». При этом лидер США подчеркнул, что предыдущие администрации не смогли быть прозрачными в этом вопросе.

Ранее Геллер призвал «тереть серп», чтобы предотвратить третью мировую войну.