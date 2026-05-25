Спецпредставитель Путина высказался о новой гумпомощи Афганистану

Во второй половине 2026 года Россия будет готова оказать гумпомощь Афганистану, сообщил «Известиям» спецпредставитель президента РФ по стране Замир Кабулов.

Он уточнил, что Москва предусмотрела шаги в этом направлении. Гумпомощь будет предоставлена после того, как Кабул обратится с конкретными пожеланиями.

По словам спецпредставителя, сейчас продовольственный вопрос в Афганистане решится благодаря сбору своего урожая. Однако в будущем не исключен дефицит продуктов.

До этого стало известно, что Кабулу грозит полное исчезновение питьевой воды уже к 2030 году. Согласно выводам международной гуманитарной организации Mercy Corps, за последнее десятилетие уровень грунтовых вод в столице Афганистана снизился на 30 м.

Причинами столь критического положения являются стремительная урбанизация и последствия изменения климата. Около половины городских колодцев иссякли, а объем потребления воды значительно превосходит скорость естественного пополнения водных запасов — ежегодно дефицит составляет около 44 миллионов кубометров.

Ранее депутат рассказала, какими продуктами Россия не может полностью обеспечить себя сама.