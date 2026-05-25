Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Спецпредставитель Путина высказался о новой гумпомощи Афганистану

Спецпредставитель Путина Кабулов заявил о подготовке новой гумпомощи Афганистану
МИД РФ

Во второй половине 2026 года Россия будет готова оказать гумпомощь Афганистану, сообщил «Известиям» спецпредставитель президента РФ по стране Замир Кабулов.

Он уточнил, что Москва предусмотрела шаги в этом направлении. Гумпомощь будет предоставлена после того, как Кабул обратится с конкретными пожеланиями.

По словам спецпредставителя, сейчас продовольственный вопрос в Афганистане решится благодаря сбору своего урожая. Однако в будущем не исключен дефицит продуктов.

До этого стало известно, что Кабулу грозит полное исчезновение питьевой воды уже к 2030 году. Согласно выводам международной гуманитарной организации Mercy Corps, за последнее десятилетие уровень грунтовых вод в столице Афганистана снизился на 30 м.

Причинами столь критического положения являются стремительная урбанизация и последствия изменения климата. Около половины городских колодцев иссякли, а объем потребления воды значительно превосходит скорость естественного пополнения водных запасов — ежегодно дефицит составляет около 44 миллионов кубометров.

Ранее депутат рассказала, какими продуктами Россия не может полностью обеспечить себя сама.

 
Теперь вы знаете
«Холоп 3», Данте в руках бандитов и новый Маугли с лисенком. Кинопремьеры июня-2026, которые стоит увидеть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!