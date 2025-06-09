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Кабул может стать первым городом без воды через пять лет

The Guardian: Кабулу грозит полное исчезновение питьевой воды к 2030 году
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Britta Pedersen/ZB/Global Look Press

Кабул оказался перед угрозой полного исчезновения питьевой воды уже к 2030 году, говорится в докладе международной гуманитарной организации Mercy Corps, опубликованном газетой The Guardian.

Согласно выводам специалистов, за последнее десятилетие уровень грунтовых вод в столице Афганистана снизился на 30 метров. Причинами столь критического положения являются стремительная урбанизация и последствия изменения климата. Около половины городских колодцев уже иссякли, а объем потребления воды значительно превосходит скорость естественного пополнения водных запасов — ежегодно дефицит составляет около 44 миллионов кубометров.

Продолжающаяся тенденция грозит катастрофическим исходом для жизни семи миллионов горожан. По мнению директора Mercy Corps в Афганистане Дэна Карри, нехватка воды ведет к вынужденному переселению населения, а отсутствие помощи международного сообщества усугубляет миграционные проблемы и социальные трудности.

Кроме дефицита, качество оставшейся воды вызывает серьезные опасения: почти 80% подземных источников загрязнены канализационными отходами, солью и мышьяком, делая жидкость непригодной для безопасного употребления. Жители вынуждены тратить значительную долю доходов на покупку чистой воды — до трети семейного бюджета уходит именно на это. Некоторые семьи испытывают финансовые затруднения из-за накопившихся долгов за коммунальные платежи.

Частные поставщики пользуются ситуацией, создавая искусственную нехватку и продавая воду по завышенным ценам. Одна из местных жительниц, Назифа, пожаловалась, что стоимость водоснабжения удвоилась буквально за короткий срок: раньше семья оплачивала 500 афгани раз в десять дней, а теперь вынуждена платить вдвое больше.

Ранее ученые совершили прорыв в работе важнейшей системы течений Земли.

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