Россиян предупредили о рисках из-за попадания под дождь с пауэрбанком

Физик Юрасов: дождь может повредить аккумулятор пауэрбанка
Есть попасть под дождь со включенным пауэрбанком, то током не ударит, однако это может испортить само устройство, рассказал профессор кафедры наноэлектроники, доктор физико-математических наук РТУ МИРЭА Алексей Юрасов

«Попадание под дождь с пауэрбанком не создает условий для поражения электрическим током, поскольку напряжение в таких устройствах ограничено уровнем литий-ионного элемента, обычно это около 3,7–5 вольт. Для опасного воздействия на человека требуется значительно более высокое напряжение и ток, способный пройти через тело и повлиять на работу сердца и других жизненно важных органов. Внешний аккумулятор физически не способен сформировать такие большие параметры тока, даже если его корпус намокнет», — объяснил он.

Вода влияет на работу устройства через изменение электрических свойств поверхности и соединений. Чистая вода проводит ток слабо, однако в реальных условиях она содержит растворенные соли и примеси, которые увеличивают проводимость. Когда влага попадает в разъемы или под корпус, между контактами возникают паразитные токи. Это приводит к коротким замыканиям на уровне электронных компонентов, следствием чего становится перегрев микросхем, деградация контроллера заряда и повреждение аккумуляторной ячейки.

«Влага ускоряет коррозию металлических контактов, нарушает изоляцию и создает устойчивые токопроводящие мостики. Если устройство в этот момент подключено к телефону, нагрузка увеличивается, что усиливает тепловыделение в зоне повреждения. Контроллер может отключить питание при обнаружении аномалий, однако при значительном проникновении воды защита не всегда успевает сработать, и электронная схема выходит из строя», — сказал эксперт.

Наибольший риск связан не с ударом током, а с повреждением аккумулятора. Литий-ионные элементы чувствительны к коротким замыканиям и перегреву. При нарушении внутренней структуры возможно локальное повышение температуры, которое иногда приводит к вспучиванию или выходу из строя батареи. Для воспламенения требуется сочетание факторов: серьезное повреждение, длительное короткое замыкание и отсутствие защиты. Дождь сам по себе не создает таких условий, но может запустить цепочку отказов, если вода проникает внутрь корпуса.

«Степень устойчивости зависит от конструкции. Герметичные модели с защитой по стандарту IP ограничивают проникновение влаги за счет уплотнений и покрытий плат. Обычные устройства имеют открытые разъемы и щели в корпусе, через которые вода попадает внутрь. В этом случае даже кратковременное намокание может привести к сбоям в работе, если устройство продолжает использоваться до полного высыхания», — резюмировал эксперт.

Ранее россиян предупредили о строгих правилах отправки техники с аккумуляторами.

 
