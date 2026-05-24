В Харькове пьяный дезертир открыл стрельбу

В Харькове задержали дезертировавшего военного после стрельбы у жилого дома

Украинский военнослужащий, самовольно оставивший часть, открыл стрельбу возле жилого дома в Харькове. Об этом сообщила городская полиция в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Индустриальном районе. По предварительным данным, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз выстрелил в воздух рядом с подъездом многоэтажного дома.

В результате происшествия никто не пострадал.

Стрелка задержали. Как уточнили правоохранители, им оказался солдат, дезертировавший из воинской части. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

18 мая женщина устроила стрельбу во дворе жилого дома в Киеве. По данным полиции, конфликт начался с того, что 27-летний мужчина сделал замечание компании, шумевшей возле его дома. После этого одна из женщин достала пистолет и несколько раз выстрелила в его сторону, а затем скрылась. Пострадавшего госпитализировали с ранениями живота и руки. Полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась 43-летняя местная жительница. Во время обыска у нее изъяли пистолет и патроны.

