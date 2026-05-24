Онищенко предупредил о рисках купания в неположенных местах

Плавать в неподготовленных водоемах опасно для жизни и здоровья. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» предупредил заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Человек может нырнуть и не вынырнуть», — сказал он.

По словам Онищенко, в не приспособленных для купания местах человек рискует не только утонуть, но и подхватить инфекции и паразитов. Он отметил, что купаться можно не везде, так как в воде могут содержаться возбудители инфекционных болезней.

Санитарные требования, по словам академика, предъявляются не только к воде, но и к берегу. Песок на пляже должен быть чистым и не загрязненным. Кроме того, на дне неподготовленных водоемов могут находиться битое стекло и металлические конструкции, предупредил Онищенко. Также на безопасном берегу должны быть кабинки для душа, лежаки и спасатели.

До этого ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова сообщила, что купальный сезон в Москве в 2026 году откроется не раньше конца мая. Она отметила, что в средней полосе России купаться можно начинать на следующий день после Троицына дня. В этом году он выпадает на 31 мая. Синоптик сообщила, что в последние дни температура воды повысилась на фоне теплой погоды, однако вскоре она вновь понизится из-за ожидаемого похолодания. Сезон открывается, когда значения достигнут +16–17°C. По словам Поздняковой, при такой температуре получится только окунуться и охладиться.

Ранее врач объяснил, к чему приведет ныряние в реку до открытия купального сезона.