Врач объяснил, к чему приведет ныряние в реку до открытия купального сезона

До открытия купального сезона водоёмы ещё не успели прогреться до комфортной температуры, несмотря на жаркую погоду. Если нырнуть в ледяную воду после того, как организм нагрелся на солнце, это может закончиться судорогами и гипертоническим кризом, предупредил в беседе с RT врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Вода температурой ниже +20 градусов не подходит для купания, особенно если организм человека не подготовлен к этому.

«Достаточно помочить ручки, ножки и тело, но не лезть купаться. Потому что это приведёт к тому, что может [тело] свести судорогой и очень тяжело будет выйти на поверхность», — пояснил врач.

Контраст температур при таком купании создаёт самые высокие риски – это чревато стрессом вплоть до гипертонического криза. Организм может просто не выдержать такую нагрузку, подчеркнул Кондрахин. Он отметил, что если человек не может обойтись без купания, важно сначала охладиться в тени, чтобы не было резких перепадов температур, а в воду следует входить медленно и максимум – по пояс.

