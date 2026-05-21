Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Врач объяснил, к чему приведет ныряние в реку до открытия купального сезона

Кардиолог Кондрахин: купание в ледяной воде в жару может закончиться приступом
Nataliia Skliar/Shutterstock/FOTODOM

До открытия купального сезона водоёмы ещё не успели прогреться до комфортной температуры, несмотря на жаркую погоду. Если нырнуть в ледяную воду после того, как организм нагрелся на солнце, это может закончиться судорогами и гипертоническим кризом, предупредил в беседе с RT врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Вода температурой ниже +20 градусов не подходит для купания, особенно если организм человека не подготовлен к этому.

«Достаточно помочить ручки, ножки и тело, но не лезть купаться. Потому что это приведёт к тому, что может [тело] свести судорогой и очень тяжело будет выйти на поверхность», — пояснил врач.

Контраст температур при таком купании создаёт самые высокие риски – это чревато стрессом вплоть до гипертонического криза. Организм может просто не выдержать такую нагрузку, подчеркнул Кондрахин. Он отметил, что если человек не может обойтись без купания, важно сначала охладиться в тени, чтобы не было резких перепадов температур, а в воду следует входить медленно и максимум – по пояс.

Ранее врач рассказала, кто находится в группе особого риска в жару.

 
Теперь вы знаете
Лавров о переговорах по Украине, досрочное завершение учебного года и укусы змей. Что нового к утру 21 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!