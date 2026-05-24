«ВСУ не давали спасать детей»: в МЧС рассказали о разборе завалов в Старобельске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) специально мешали спасателям извлекать детей из-под завалов общежития Старобельского колледжа педуниверситета. Об этом ТАСС рассказал командир отделения пожарно-спасательной части МЧС ЛНР Роман Антонов.

По его словам, когда спасатели приступили к разбору завалов, «постоянно было срабатывание сирены, постоянно была угроза повторного обстрела» со стороны ВСУ.

«Представьте, когда ты слышишь крики ребенка, и ты хочешь ему помочь, но в тот же момент тебе кричат, что надо срочно уйти, потому что возможность обстрела. Это самое тяжелое, которое было... Такое ощущение, что они нам специально не давали спасать детей», — сказал он.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 21 человек не выжил. Здание общежития частично обрушилось. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Тем временем правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а Следственный комитет возбудил дело о теракте.

Вооруженные силы России в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, применив в том числе баллистические ракеты «Орешник», сообщили в Минобороны. Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал атаку ответом на удар украинской армии по колледжу в Старобельске.

Ранее американский журналист приехал в Старобельск и назвал удар ВСУ терроризмом.