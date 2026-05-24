Пострадавшего при атаке в Старобельске доставили в Москву

Двоих пострадавших при ударе по общежитию в Старобельске эвакуируют в Москву

Двоих пострадавших в результате удара по общежитию колледжа в Старобельске — мужчину и женщину 2003 года рождения — эвакуируют на лечение в Москву. Об этом сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает «Интерфакс».

Он рассказал, что мужчина 2003 года рождения уже доставлен бригадой службы медицины катастроф в НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова Минздрава России, где ему проведут комплексную диагностику. По словам помощника министра, дорогу он перенес удовлетворительно, а его состояние оценивается как тяжелое.

В настоящее время бригада медицины катастроф выполняет медэвакуацию еще одной пострадавшей — девушки 2003 года, которая так же находится в тяжелом состоянии, добавил Кузнецов.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара в здании общежития находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. По последним данным, пострадали 60 человек.

Ранее в соцсетях появилось видео из горящего после удара ВСУ общежития в Старобельске.