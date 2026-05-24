Стала известна возможная причина исчезновения известного стримера, которого ищут неделю

112: блогера Insider, пропавшего неделю назад, могли похитить
Telegram-канал «insider»

Стример Insider мог исчезнуть из-за своей деятельности, связанной с криптовалютой. Об этом сообщает «112» со ссылкой на других блогеров, знакомых с Иваном (настоящее имя пропавшего).

Так, стример Владимир Братишкин заявил, что молодого человека могли похитить, так как он занимался криптовалютой, но детали он не уточнил. Блогер добавил, что сейчас проверяются операции, связанные с криптовалютой Ивана. Не исключается, что перед пропажей он мог куда-то переводить средства.

Как полагает другой знакомый, Insider «сам не хочет, чтобы его нашли». Жена Ивана еще не делилась подробностями.

«Она не отвечает на звонки и пропала из соцсетей, заявив, что стримов в ближайшее время не будет», – сообщается в публикации.

Другие близкие надеются, что в скором времени смогут найти исчезнувшего.

Мужчина пропал 18 мая, поехав на встречу. После этого он должен был отправиться в Сербию.

