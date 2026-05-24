Россиянку, упавшую в горную реку в Южной Осетии, нашли мертвой

Спасатели Южной Осетии нашли тело россиянки Анны Тыц, которую 21 мая унесло течением горной реки Большая Лиахва. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС республики.

Тело женщины нашли примерно в 35 км ниже по течению от места происшествия. На месте поисковой операции находился глава МЧС Южной Осетии Ибрагим Гассеев. О произошедшем уведомили следственные органы.

Анна Тыц приехала в Цхинвал из Химок вместе со съемочной группой для показа фильма о местных участниках СВО. Несчастный случай произошел вечером 21 мая в селе Згубир Дзауского района.

По данным МЧС, поиски продолжались три дня. Прокуратура начала доследственную проверку, в ходе которой оценивается безопасность турбазы и подвесного моста, с которого упала женщина. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев взял ситуацию под личный контроль.

В поисковой операции участвовали около 200 человек, включая сотрудников МВД и Минобороны республики. Спасатели обследовали почти 70 км русла реки — от места происшествия до микрорайона ЦАРЗ на границе с Грузией. К поискам также подключалась грузинская сторона.

Ранее случайный прохожий спас мальчика, упавшего в реку в Тюмени.