Случайный прохожий спас мальчика, упавшего в реку в Тюмени

В Тюмени ребенок упал в воду и не смог выбраться самостоятельно. Об этом сообщает 72.RU.

Инцидент произошел на реке Тура. Мальчик соскользнул с берега в воду и начал беспомощно барахтаться, при этом он не кричал. Один из очевидцев успел нажать тревожную кнопку вызова спасателей, а другой свидетель случившегося в это время бросился ребенку на помощь и вытащил его на сушу.

Всего мальчик провел в воде не более пяти минут. Информации о его состоянии не поступало.

До этого подросток отдыхал с друзьями на берегу озера и упал с перил в воду в Волгоградской области. В ходе поисково-спасательных работ школьника подняли со дна водолазы, он не выжил.

Ранее ребенок провалился под лед в Коми, высматривая под водой выдру.

 
