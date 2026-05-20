Умерла крымская журналистка и писательница Наталья Астахова

Крымская журналистка и писательница Наталья Астахова умерла на 74-м году жизни
Фото предоставлено семьей Натальи Астаховой

На 74-м году жизни скончалась крымская журналистка и писательница Наталья Астахова. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на ее родственников.

По словам собеседников агентства, Астахова ушла из жизни в ночь на 20 мая.

В крымском отделении Союза журналистов России подтвердили РИА Новости информацию о смерти писательницы.

Наталья Васильевна Астахова родилась в 1953 году в Бахчисарае, окончила факультет журналистики МГУ. В советское время трудилась в местных газетах. С 1985 года работала в «Крымской правде». Астахова является автором сборника фантастических рассказов «Письма с Земли» (1992), а также прозаических произведений в духе романтического реализма и фантастики. Кроме того, Астахова создала множество ярких и злободневных газетных репортажей, аналитических статей и публикаций.

Астахова состояла в Союзе писателей России. Ее наиболее известные повести и рассказы переводились на французский, испанский, греческий и английский языки. Отдельные произведения были включены в справочник «Кто есть кто в крымской фантастике» (2004) и «Энциклопедию крымской фантастики» (2018).

