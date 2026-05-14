Ученых встревожило наличие «вечных химикатов» в 99 % исследованных образцов человеческой крови

Американские ученые обнаружили так называемые «вечные химикаты» — ПФАС-соединения — в 99% исследованных образцов крови. Работа опубликована в журнале Journal of Occupational and Environmental Hygiene (JOEH).

ПФАС (пер- и полифторалкильные вещества) получили прозвище «вечные химикаты» из-за того, что практически не разлагаются в окружающей среде и способны накапливаться в организме. Эти соединения десятилетиями использовали при производстве антипригарных покрытий, водоотталкивающих тканей, упаковки, мебели и другой продукции.

Исследователи из американской лаборатории NMS Labs проанализировали 10 566 образцов плазмы и сыворотки крови. Они искали не только отдельные ПФАС, но и их сочетания.

Оказалось, что только в 0,18% образцов присутствовало одно вещество. В большинстве случаев в крови находили сразу несколько видов ПФАС одновременно. Всего ученые выявили более 70 различных комбинаций таких соединений.

Одно из веществ — перфторгексансульфоновая кислота, применяемая в текстиле, мебели и клеях, — обнаружилось у 97,9% участников. Ранее исследования связывали вещество с нарушениями работы печени и иммунной системы у животных. Во многих странах использование этого соединения уже ограничено или запрещено.

Авторы подчеркивают, что люди подвергаются воздействию не отдельных веществ, а целых смесей ПФАС. Это особенно важно, поскольку разные соединения могут усиливать или изменять действие друг друга.

При этом исследование не измеряло концентрацию химикатов, а лишь фиксировало факт их присутствия в организме. Ученые отмечают, что пока не могут точно определить, какие уровни ПФАС опасны для человека.

Тем не менее предыдущие работы уже связывали «вечные химикаты» с ускоренным старением клеток, изменениями в работе мозга и повышенным риском некоторых видов рака, хотя прямую причинно-следственную связь еще предстоит доказать.

Исследователи также напоминают, что ПФАС чрезвычайно устойчивы и легко попадают в почву и воду. Из-за этого избавиться от них крайне сложно, несмотря на усилия властей и экологов.

По словам авторов работы, новые данные показывают, насколько широко распространились ПФАС и как важно изучать их влияние именно в виде сложных химических смесей, а не отдельных веществ.

