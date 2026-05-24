У Белого дома раздались выстрелы, журналистов эвакуировали

У Белого дома в Вашингтоне раздались выстрелы. Об этом в соцсети X написала корреспондент телеканала NewsNation Либби Дин.

Она отметила, что выстрелов было много.

«Секретная служба удалила журналистов с Северной лужайки», — добавила Дин.

CNN передает, что речь идет о десятках выстрелов. Они раздались на углу 17-й улицы и Пенсильвания-авеню. Журналистов в срочном порядке завели с лужайки внутрь Белого дома и велели оставаться на месте. После этого агенты Секретной службы с винтовками начали дежурить у здания.

В начале месяца недалеко от Белого дома тоже произошла стрельба. Тогда здание была оцеплено, а находившихся на месте журналистов собрали в помещении для брифинга. Огонь открыли на пересечении 15-й улицы и Индепенденс-авеню, неподалеку от Белого дома и рядом с Монументом Вашингтону. Во время инцидента был ранен ребенок.

