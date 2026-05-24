В Новосибирске вспыхнули автомастерские

В Новосибирске локализовали открытое горение в автомастерских

В Новосибирске на площади в 1,5 тыс. «квадратов» загорелись автомастерские. Об этом сообщает в «Максе» областное управление МЧС.

В ведомстве рассказали, что пожар возник в здании складского и производственного назначения на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе. Когда туда приехали пожарные, огонь охватил крышу двухэтажной части сооружения. Там были мастерские и склад автозапчастей.

По последним данным, пожарным удалось локализовать открытое горение.

10 мая в Свердловской области произошло возгорание на территории деревообрабатывающего предприятия, огонь распространился на 3,8 тыс. «квадратов».

Как уточнялось, в городе Дегтярск загорелись два склада, бытовое здание, два автосервиса и сложенная на улице готовая продукция по адресу Объездная дорога, 6б.

Кадры пожара прислал местный житель. По его словам, в городе загорелась лесопилка. На видео от промышленной зоны в небо поднимался столб черного дыма.

