Психолог перечислила ранние симптомы выгорания, которые часто пропускают

Ранние сигналы выгорания дают возможность остановиться до того, как состояние станет хроническим и начнет влиять на здоровье, отношения и качество жизни. О том, что это за сигналы, «Газете.Ru» рассказала психоаналитический психотерапевт, психолог сервиса Ясно Мария Игнатьева.

Первый признак — усталость, которая не проходит после отдыха.

«Это самый характерный и при этом самый игнорируемый симптом. Выходные не помогают восстановиться, отпуск дает облегчение лишь на пару дней, а утро начинается с ощущения, будто вы и не спали. Когда отдых перестает работать должным образом, это означает, что истощение масштабнее обычной физической усталости. Ваша психика сигнализирует о том, что ресурсы организма не восполняются привычными способами», — объяснила она.

Второй — снижение концентрации и продуктивности.

«Задачи, которые раньше решались легко, начинают требовать значительно больше усилий. Появляется рассеянность, ошибки в привычных делах, ощущение, что «голова не работает». Нервная система, работающая в режиме перегрузки, вынуждена экономить силы. В первую очередь она сокращает ресурсы, направленные на внимание и оперативную память. Человек не глупеет, но его когнитивные функции начинают работать в аварийном режиме», — отметила психолог.

Третий — эмоциональная отстраненность и раздражительность.

«Вещи, которые раньше вызывали интерес или радость, вдруг становятся безразличными или даже вызывают раздражение. Коллега задает вопрос, ребенок просит внимания, партнёр предлагает планы на вечер, а внутри возникает только злость или пустота. Когда внутренний ресурс на нуле, любое взаимодействие ощущается как дополнительная нагрузка. Отстраненность выступает естественной защитой», — заявила Игнатьева.

Четвертый — потеря смысла и мотивации.

«Любимая работа перестает вызывать хоть какой-то отклик. Привычные занятия кажутся бессмысленными. Появляется вопрос «зачем я всё это делаю?» — и на него не находится ответа. Это один из самых тревожных маркеров, потому что он указывает на внутреннее обесценивание. Человек теряет контакт с тем, что когда-то его наполняло», — сказала она.

Пятый — физические симптомы без явной причины.

«Головные боли, бессонница, частые простуды, мышечное напряжение, проблемы с пищеварением — физиологические проявления могут указывать на истощенность организма и работу «на пределе». Медицинские обследования не выявляют патологий, но тело продолжает сигнализировать о том, что психика отказывается признавать. Соматизация — способность тела выражать то, что не удаётся описать словами, — один из самых показательных индикаторов перехода внутреннего конфликта в хроническую фазу», — рассказала психолог.

По словам эксперта, выгорание — не линейный процесс, а цикличный. Оно усиливается в периоды рабочих пиков и временно отступает за счет отдыха. Однако без реальных изменений в образе жизни и отношении к себе возвращается снова.

Ранее россиян предупредили о риске выгорания из-за стремления быть «осознанным» и «в ресурсе».

 
