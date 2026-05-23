Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В российском регионе объявлен режим беспилотной опасности

В Ульяновской области введен режим беспилотной опасности
Таисия Лисковец/РИА Новости

Режим беспилотной опасности объявлен в Ульяновской области. Об этом говорится в приложении МЧС России.

«Объявлен режим «беспилотная опасность на территории Ульяновской области в 23:40 (22:40 мск - прим.)», — указывается в сообщении.

В регионе возможно отключение мобильного интернета.

21 мая дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Ульяновской области. Место падения БПЛА зафиксировали на территории Радищевского района. Никто не пострадал. Разрушений не было.

В ночь на 23 мая силы ПВО перехватили и уничтожили 348 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России. Военные сбили дроны над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, над Краснодарским краем, республикой Крым, республикой Татарстан, Московским регионом и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее Путин заявил, что ситуация на фронте для ВСУ превращается из сложной в катастрофическу.

 
Теперь вы знаете
Рост числа погибших при атаке на ЛНР, покушение на дочь Трампа и новые материалы Пентагона про пришельцев. Главное за 23 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!