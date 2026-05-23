В российском регионе объявлен режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности объявлен в Ульяновской области. Об этом говорится в приложении МЧС России.

«Объявлен режим «беспилотная опасность на территории Ульяновской области в 23:40 (22:40 мск - прим.)», — указывается в сообщении.

В регионе возможно отключение мобильного интернета.

21 мая дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Ульяновской области. Место падения БПЛА зафиксировали на территории Радищевского района. Никто не пострадал. Разрушений не было.

В ночь на 23 мая силы ПВО перехватили и уничтожили 348 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России. Военные сбили дроны над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, над Краснодарским краем, республикой Крым, республикой Татарстан, Московским регионом и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее Путин заявил, что ситуация на фронте для ВСУ превращается из сложной в катастрофическу.