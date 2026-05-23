В АТОР рассказали о состоянии туристов, пострадавших в ДТП в Турции

АТОР: 12 из 14 пострадавших в аварии в Турции уже покинули госпитали
Большинство российских туристов, попавших в ДТП в Турции, покинули госпитали. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на страховую компанию «Евроинс Туристическое Страхование».

Так, 12 из 14 пострадавших в настоящий момент уже выписались. Одной из россиянок уже выдали разрешение на перелет, следут из сообщения. Известно, что 11 туристам потребовались инструментальные исследования (КТ, МРТ, рентгенография). Трем туристам произведено ушивание поверхностных ран на лице, наложение швов.

Двум раненым гражданкам РФ сегодня провели операции по поводу переломов плечевой кости и безымянного пальца, уточнили в страховой компании.

В субботу, 23 мая генконсульство РФ в Анталье сообщило, что 14 россиян пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Турции. По данным канала, водитель не справился с управлением и врезался в препятствие в районе поселка Бельдиби. Дипломаты отметили, что все пострадавшие были госпитализированы, ведомство находятся на связи с представителями страховой компании и местными медиками.

Ранее слон разгромил автобус с туристами из России на Шри-Ланке.

 
