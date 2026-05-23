Главе Татарстана подарили двух щенков алабая

Глава Татарстана Рустам Минниханов получил в подарок от национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова двух щенков алабая. Об этом Минниханов рассказал в своем Telegram-канале.

«Уважаемый Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в знак особой дружбы прислал нам пару алабаев. Теперь у Акдуса есть друзья — Алабай и Аладжа! Огромная благодарность Лидеру туркменского народа!», — написал он.

Первый алабай у Минниханова по кличке Акдус появился в мае 2021 года. Глава республики также получил его в подарок от Гурбангулы Бердымухамедова.

Через три года, в 2021-м, глава республики рассказал, что Акдус «стал ростом с теленка» и «ест как слон».

В том же году алабай Минниханова Акдус стал Чемпионом России.

Алабай (или среднеазиатская овчарка) — порода из регионов Средней Азии. Изначально этих собак использовали для охраны скота.

