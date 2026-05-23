Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Главе Татарстана подарили двух щенков алабая

Лидер туркменского народа передал главе Татарстана Минниханову щенков алабая
Телеграм-канал «Рустам Минниханов»

Глава Татарстана Рустам Минниханов получил в подарок от национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова двух щенков алабая. Об этом Минниханов рассказал в своем Telegram-канале.

«Уважаемый Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в знак особой дружбы прислал нам пару алабаев. Теперь у Акдуса есть друзья — Алабай и Аладжа! Огромная благодарность Лидеру туркменского народа!», — написал он.

Первый алабай у Минниханова по кличке Акдус появился в мае 2021 года. Глава республики также получил его в подарок от Гурбангулы Бердымухамедова.

Через три года, в 2021-м, глава республики рассказал, что Акдус «стал ростом с теленка» и «ест как слон».

В том же году алабай Минниханова Акдус стал Чемпионом России.

Алабай (или среднеазиатская овчарка) — порода из регионов Средней Азии. Изначально этих собак использовали для охраны скота.

Ранее главе евродипломатии Каллас подарили наклейку с «балтийской чихуахуа».

 
Теперь вы знаете
Рост числа погибших при атаке на ЛНР, покушение на дочь Трампа и новые материалы Пентагона про пришельцев. Главное за 23 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!