Главе евродипломатии Каллас подарили наклейку с «балтийской чихуахуа»

Член Европейского парламента (ЕП), представляющий Латвию, Рихардс Колс подарил верховному представителю Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас наклейку с «балтийской чихуахуа». Об этом пишет Euractiv.

«Колс <...> украдкой передал записку <...> Каллас во время паузы в ходе пленарного заседания. Офис латыша впоследствии объяснил, что это была наклейка с «балтийской чихуахуа», — говорится в материале.

По информации издания, на наклейке была изображен чихуахуа на фоне флагов стран Балтии. В статье отмечается, что прибалтийские государства — Эстонию, Латвию и Литву — нередко сравнивают с собаками маленьких пород из-за относительно небольшого размера их территорий.

Как сказал Колс, эстонка Каллас может по достоинству оценить его шутливый подарок. Законодатель обратил внимание, что в прошлом глава евродипломатии сама сталкивалась с подобным сравнением.

20 мая официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что никто внутри ЕС не может понять, почему Кая Каллас занимает свой пост и кто она вообще такая. Российский дипломат подчеркнула, что нынешний верховный представитель регионального содружества была назначена на эту должность некими неизвестными лицами, при принятии решения не учитывавшими ее профессиональные качества.

