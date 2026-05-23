Синоптик назвал предполагаемую дату начала купального сезона в Центральной части РФ

Старт купального сезона ожидается в Центральной России в середине июня. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

По его словам, начала купального периода в ближайшие недели ожидать не стоит.

«По народной традиции обычно начинают купаться после Троицы – в этом году этот праздник выпадает на 31 мая. Однако, из-за неблагоприятного прогноза погода, в лучшем случае открытие купального сезона произойдет лишь к середине июня, когда вода в водоемах прогреется до комфортных +18°C... +20°C», — сказал специалист.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов также заверил, что конец мая в столичном регионе принесет жителям не самую теплую погоду – жара спадет, а температура воздуха в ночные часы местами опустится до +6°C.

По его словам, на данный момент в водоемах Подмосковья температура воды не выше +14°C…+15°C. И это при условии, что в течение всей недели и сегодня в регионе еще очень жарко – климатическая норма превышена на 7-8°C. А в предстоящие дни станет довольно прохладно – так, в выходные ожидается от +10°C до +15°C ночью и порядка +23°C днем.

Ранее жителей Московской области предупредили о ливнях и грозах.