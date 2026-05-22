Синоптик рассказал, когда откроется купальный сезон в столичном регионе

Конец мая в столичном регионе принесет жителям не самую теплую погоду – жара спадет, а температура воздуха в ночные часы местами опустится до +6 градусов. На этом фоне купальный сезон пока откладывается, так как вода еще холодная, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, на данный момент в водоемах Подмосковья температура воды не выше +14…+15 градусов. И это при условии, что в течение всей недели и сегодня в регионе еще очень жарко – климатическая норма превышена на 7-8 градусов. А в предстоящие дни станет довольно прохладно – так, в выходные ожидается от +10 до +15 градусов ночью и порядка +23 градусов днем.

«Поэтому вода прогреваться перестанет, — пояснил Шувалов. – А с понедельника, [25 мая], начнутся дожди. Они теплыми не будут, уверяю».

К среде, 27 мая, синоптик спрогнозировал жителям столичного региона похолодание до +6…+8 градусов ночью и до +11…+13 градусов днем. Что касается купального сезона, то обычно он открывается в середине июня, заключил синоптик.

До этого врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предупредил, что до открытия купального сезона водоёмы ещё не успели прогреться до комфортной температуры, несмотря на жаркую погоду. Если нырнуть в ледяную воду после того, как организм нагрелся на солнце, это может закончиться судорогами и гипертоническим кризом из-за резкого перепада температур.

Ранее жителей Московской области предупредили о ливнях и грозах.

 
