ufa1.ru: в Уфе автобус сбил женщину с семилетним ребенком

В Уфе водитель автобуса сбил женщину и ребенка. Об этом сообщает ufa1.ru.

Инцидент произошел в районе Черниковка неподалеку от площади Серго Орджоникидзе. Автобус перевозчика «Башавтотранс», следовавший по маршруту №69, сбил женщину с семилетним ребенком — при каких обстоятельствах это случилось, не уточняется.

В результате пострадавшего ребенка доставили в медицинское учреждение с признаками черепно-мозговой травмы и сотрясением мозга. Его мать при этом от госпитализации отказалась.

