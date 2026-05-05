В Симферополе автобус влетел в остановку с людьми

В Симферополе автобус влетел в остановку общественного транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

«Предварительно, машину занесло в районе 121-го дома. Она снесла бетонную опору, забор и остановку. В этот момент на остановке ждала транспорт 48-летняя женщина», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что автобус получил повреждения: у него разбита передняя часть. На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Кроме того, на записи заметно, что из-за аварии образовался автомобильный затор. По данным канала, в результате произошедшего женщина получила травмы: прибывшие медики госпитализировали пострадавшую.

До этого в Санкт-Петербурге массовая авария затруднила движение. Автомобилисты запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоят разбитые машины. ДТП произошло на съезде в Рыбацкое. В результате аварии образовалась автомобильная пробка, движение было затруднено.

