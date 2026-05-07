В Москве автобус насмерть сбил женщину

В Москве рейсовый автобус сбил женщину, она скончалась на месте
В Москве рейсовый автобус насмерть сбил женщину на автобусной стоянке. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы, передает «Интерфакс».

«По предварительным данным, на Кусковской улице в районе дома 2А водитель автобуса совершил наезд на женщину-пешехода, которая проходила по территории автобусной стоянки. В результате дорожной аварии женщина от полученных травм скончалась на месте», — говорится в сообщении.

До этого под Калининградом 73-летний водитель грузовика сбил трехлетнего ребенка, который выбежал на дорогу. Авария произошла 5 мая в поселке Залесье на улице Большаковская, когда пенсионер за рулем автомобиля «Хендай» ехал по трассе. Внезапно справа налево по ходу движения на проезжую часть выскочил малолетний ребенок.

В результате водитель не успел затормозить и сбил его. С телесными повреждениями ребенка доставили в больницу. Как сообщает Telegram-канал «Каскад.тв», в ДТП пострадала также и мать малолетнего — она выбежала вслед за ним на дорогу. Сейчас оба находятся в состоянии средней тяжести.

Ранее пьяный лихач снес женщину с ребенком во время дрифта в российском регионе.

 
