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Таксист обстрелял из пистолета троих пассажиров в Славянске-на-Кубани

В Славянске-на-Кубани таксист обстрелял пассажиров, забывших в машине телефон
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BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

В городе Славянск-на-Кубани на улице Маломинская таксист обстрелял из травматического пистолета троих пассажиров из-за конфликта, сообщает официальный Telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Трое мужчин воспользовались такси. После поездки им поступил звонок от водителя, который сообщил, что они забыли телефон. Пассажир предложил таксисту подъехать к месту назначения и отдать телефон за вознаграждение. Водитель привез гаджет, но сумма его не устроила. Произошел конфликт, водитель начал стрелять по мужчинам», — сообщает канал.

Граждане получили травмы но от госпитализации отказались. Таксист задержан. Полиция проводит проверку.

До этого в Ленинградской области в городе Кудрово водитель Chevrolet избил таксиста в ходе дорожного конфликта. На опубликованных кадрах видно, что помимо водителя удары также наносила женщина. Инцидент произошел 24 мая, с того времени иномарка находилась в розыске.

Также сообщается, что сотрудники правоохранительных органов остановили Chevrolet, за рулем которого был 35-летний водитель, избивший ранее таксиста.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина из окна обстрелял проезжающих автомобиль.

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