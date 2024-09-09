В Курске нашли виновного в появлении баннера с украинским солдатом

Патриотический баннер в Курске с изображением украинского солдата вместо российского появился по вине и. о. председателя комитета архитектуры и градостроительства Дмитрия Казимирики. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Куцак в своем Telegram-канале.

Чиновнику объявили выговор с занесением в личное дело «в связи с вопиющей халатностью при изготовлении и размещении военно-патриотического баннера»,

В мэрии заявили РИА Новости, что перепутали и «картинку взяли из интернета». Баннер уже демонтирован, подчеркнули там.

Местные Telegram-каналы СМИ опубликовали фото баннера с призывом поступать на службу по контракту. На баннере военнослужащий держит на руках ребенка.

Пользователи обратили внимание, что у военного форма с камуфляжным рисунком, который используют украинские войска.

9 сентября жительница заявила, что Вооруженные силы Украины почти полностью сожгли село Воробжа в Курской области.

Ранее неизвестные испортили баннер с военным в Петрозаводске.