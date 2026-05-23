Уголовное дело возбудили после избиения водителя автобуса в Батайске

В Батайске завели дело после того, как компания молодых людей избила водителя автобуса из-за замечания. Об этом сообщает СУ СК России по Ростовской области.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ — «хулиганство». Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности нападавших, детали и обстоятельства случившегося выясняются. Расследование взято на контроль в следственном управлении.

Инцидент произошел на одной из остановок общественного транспорта. Несколько пассажиров, не желавших оплачивать проезд, обрызгали водителя автобуса из перцового баллончика, после чего начали его избивать — это попало на видео.

