«Сидел в крови»: в Батайске пассажиры-безбилетники избили водителя автобуса

В Батайске Ростовской области на одной из остановок общественного транспорта несколько пассажиров, не желавшив оплачивать проезд, обрызгали водителя автобуса из перцового баллончика, после чего начали его избивать. Об этом со ссылкой на очевидца конфликта сообщает Telegram-канал «Это Ростов новости».

«Стали оскорблять и провоцировать водителя! Уже на улице залили водителя перцовкой и начали избивать. Прилетело по голове и дедушке, который пытался заступиться. В итоге водитель сидел в крови, а напавшие убежали. На место приехала скорая», — говорится в публикации.

