Подростки забрались на главный купол храма Христа Спасителя

В Москве школьники залезли на главный купол храма Христа Спасителя. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Инициатором вылазки стал 18-летний школьник, который за время своей руферской «карьеры» обследовал 34 столовые многоэтажки, чем он активно хвастается в соцсетях. Теперь в личную копилку одиннадцатиклассника добавился купол главного храма Христа Спасителя, который сейчас закрывается на реконструкцию», — говорится в посте.

Согласно информации канала, юноша якобы проводит платные «экскурсии» на закрытые объекты и высотные здания в Москве. Отмечается, что за проникновение в объект культурного наследия руферам грозит крупный штраф до 200 тысяч рублей либо срок до шести лет.

До этого в Санкт-Петербурге задержали группу подростков, которые совершали нападения на прохожих, одному из пострадавших юноши проломили голову. По данным следствия, четверо молодых людей, двое из которых несовершеннолетние, нападали без причины.

Первый инцидент произошел на Думской улице. Жертвами стали двое мужчин. Возбуждено головное дело о хулиганстве, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Мытищах банда подростков с топорами терроризирует жителей ЖК.

 
