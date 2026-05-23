Подростки забрались на главный купол храма Христа Спасителя

В Москве школьники залезли на главный купол храма Христа Спасителя. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Инициатором вылазки стал 18-летний школьник, который за время своей руферской «карьеры» обследовал 34 столовые многоэтажки, чем он активно хвастается в соцсетях. Теперь в личную копилку одиннадцатиклассника добавился купол главного храма Христа Спасителя, который сейчас закрывается на реконструкцию», — говорится в посте.

Согласно информации канала, юноша якобы проводит платные «экскурсии» на закрытые объекты и высотные здания в Москве. Отмечается, что за проникновение в объект культурного наследия руферам грозит крупный штраф до 200 тысяч рублей либо срок до шести лет.

