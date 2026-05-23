Россиянка ударила и укусила дочь за отказ ужинать

В Курской области осудили женщину, которая ударила и укусила дочь из-за ужина
Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

В Курской области перед судом предстала 48-летняя женщина, которая ударила и укусила десятилетнюю дочь за отказ ужинать. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Инцидент произошел 13 апреля. Женщина вернулась домой после работы в состоянии алкогольного опьянения. Ее дочь отказалась ужинать, и между ними возникла ссора — родительница принялась крушить посуду. Испуганный ребенок попытался убежать к соседке, но мать вцепилась ей в левое предплечье зубами, а затем нанесла удар рукой в область лба.

Медики зафиксировали кровоподтек и ссадины на теле малолетней. На суде мать пострадавшей полностью признала вину и раскаялась. Она заявила, что помирилась с дочерью, их отношения наладились. Судья оштрафовал ее на 5 тысяч рублей по ст. 6.1.1 КоАП РФ.

Ранее москвич выстрелил из ружья в сына, пытавшегося отучить его от пьянства.

 
