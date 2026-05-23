Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Мужчина поссорился с соседом по коммуналке в Петербурге и забил его кувалдой

В Петербурге мужчина поссорился с соседом по коммуналке и забил его кувалдой
Следственный комитет России по городу Санкт-Петербургу

В Петербурге мужчина забил соседа по коммуналке кувалдой по голове после ссоры. Об этом сообщает ГСУ СК России по городу.

Инцидент произошел 22 мая в доме на улице Руднева. Между жильцами коммунальной квартиры вспыхнул конфликт — один из участников ссоры схватился за кувалду и нанес 66-летнему оппоненту не менее трех ударов прямо в голову. Пострадавший не выжил.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Подозреваемого задержали и предъявили ему обвинение. Сейчас решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Следователи осмотрели место происшествия и назначили комплекс судебных экспертиз, детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее россиянин пытался забить мать топором и получил срок.

 
Теперь вы знаете
«Откуда у вас столько наличных?» Кто попадет под усиленные проверки банков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!