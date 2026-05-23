Мужчина поссорился с соседом по коммуналке в Петербурге и забил его кувалдой

В Петербурге мужчина поссорился с соседом по коммуналке и забил его кувалдой

В Петербурге мужчина забил соседа по коммуналке кувалдой по голове после ссоры. Об этом сообщает ГСУ СК России по городу.

Инцидент произошел 22 мая в доме на улице Руднева. Между жильцами коммунальной квартиры вспыхнул конфликт — один из участников ссоры схватился за кувалду и нанес 66-летнему оппоненту не менее трех ударов прямо в голову. Пострадавший не выжил.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Подозреваемого задержали и предъявили ему обвинение. Сейчас решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Следователи осмотрели место происшествия и назначили комплекс судебных экспертиз, детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

