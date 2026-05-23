«Голливудская улыбка» от турецких дантистов обернулась для россиянина удалением зубов

Baza: петербуржцу пришлось удалять зубы за 1,5 млн рублей после лечения в Турции
Telegram-канал «Baza»

Жителю Санкт-Петербурга пришлось удалить восемь зубов после посещения стоматологии в Турции. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, петербуржец Никита во время отпуска обратился в местную клинику, чтобы вылечить кариес. Однако врач предложил ему полностью изменить улыбку и сделать «голливудскую улыбку» всего за неделю и $3 тыс. (около 200 тыс. рублей по нынешнему курсу).

Во время первой процедуры мужчине за пять часов обточили все зубы. Никита испытывал сильную боль, но врач уверял, что это нормально. Позже ему сделали слепок, изготовили коронки и установили их.

Через некоторое время у мужчины начались проблемы с челюстью и суставами. В клинике ограничились коррекцией виниров и заменой нижних коронок, однако состояние только ухудшилось. Петербуржец не мог нормально есть, а жевательные мышцы постоянно болели.

После возвращения в Россию мужчина обратился к местным стоматологам. По словам врачей, перед установкой виниров пациенту должны были провести ортодонтическое лечение и назначить ношение специальной капы. Из-за неправильного лечения у мужчины сформировался неправильный прикус, а челюсть оказалась под постоянной нагрузкой.

Кроме того, под коронками обнаружили запущенный пульпит. В результате восемь зубов пришлось удалить. Сейчас Никита носит временные коронки и регулярно меняет их для коррекции прикуса. На лечение он уже потратил около 2 млн рублей.

Ранее москвич лишился здоровых зубов и потратил 500 тысяч рублей после неудачной установки виниров.

 
