Москвич хотел установить брекеты, но лишился здоровых зубов и 500 тысяч рублей

В Москве мужчина потерял полмиллиона рублей и лишился здоровых зубов после неудачной установки виниров. Об этом он рассказал Telegram-каналу Mash.

Марат обратился в клинику «Доктор Карго» по рекомендации из сети, планируя поставить брекеты, но врач Гайдар Садраддинов убедил его перейти на виниры. Для этого пациенту провели депульпацию, удалили клык и сильно сточили зубы.

За это москвич отдал 85 тыс. рублей, но установить керамические накладки в клинике не успели, так как в первую же ночь у пациента поднялась температура до 39°C. Марат жаловался на сильную боль, но Садраддинов заверял, что это норма.

Тогда мужчина обратился в другую клинику, где врачи остались шокированы состоянием зубов и выставили счет в 500 тыс. рублей за полное восстановление зубов.

Пострадавший намерен судиться с «Доктором Карго» и требовать компенсацию морального вреда. Однако администрация клиники сообщила, что Садраддинов у них больше не работает.

