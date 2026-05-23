Грузчик получил ожоги лица и шеи при взрыве газового баллона на российском производстве

Mash: в Нижнем Новгороде грузчик получил ожоги при взрыве газа

В Нижнем Новгороде 37-летний рабочий получил ожоги из-за взрыва газового баллона на предприятии. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел на производстве в «Оксигазсервисе». В какой-то момент там взорвался газовый баллон. В результате случившегося пострадал мужчина, работающий грузчиком.

Пострадавший получил ожоги лица и шеи, подробной информации о его состоянии не поступало. Мужчину увезли в медицинское учреждение.

До этого упавший при разгрузке мусорный бак придавил рабочего в Калининграде. Его окровавленный коллега, который получил удар по голове во время падения бака, смог приподнять контейнер, чтобы приятель выбрался из ловушки.

