Московская пенсионерка поверила в уголовное дело и отдала мошенникам 20,8 млн рублей

В Москве 76-летняя женщина поверила в выдуманное уголовное дело и лишилась десятков миллионов рублей. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Все началось с того, что пенсионерке пришло СМС-сообщение, в тексте которого говорилось, что ее аккаунт на портале «Госуслуги» взломали. После этого женщина позвонила по указанному в том же сообщении номеру якобы техподдержки — после этого ее полноценно втянули в мошенническую схему.

Лжеправоохранители убедили пенсионерку, что на ее имя уже оформлена электронная доверенность для получения кредитов и распоряжения недвижимостью. Затем женщину запугали финансированием преступной деятельности и якобы грядущим уголовным делом. Единственным выходом из ситуации аферисты назвали передачу всех сбережений «силовикам».

Москвичка согласилась — несколько дней она опустошала банковские ячейки и счета в разных банках. После этого она передавала наличные курьерам злоумышленников. Общий ущерб превысил 20,8 млн рублей. Прокуратура устанавливает детали и обстоятельства случившегося.

