Школьник отдал аферистам рюкзак, набитый деньгами и драгоценностями на 14 млн рублей

В Москве подросток поверил мошенникам и отдал им деньги и ценности на крупную сумму. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Все началось со звонка. Неизвестные убедили школьника назвать код из СМС якобы для получения посылки. Сразу после этого на связь вышел лжесиловик, который стал внушать подростку, что все семейные накопления необходимо срочно задекларировать.

Школьник поверил злоумышленникам и последовал их инструкциям. Уже на следующий день он вынес из дома рюкзак, набитый наличными и ювелирными украшениями на общую сумму в 14 млн рублей, и передал его сообщнику злоумышленников. Вскоре 19-летнего курьера преступников задержали.

Ранее тульский пенсионер «спас» 25 млн рублей на счетах мошенников.