В РСТ рассказали о состоянии попавших в ДТП в Турции российских туристов

В РСТ заявили, что у туристов, попавших в ДТП в Турции, ушибы и легкие травмы

Попавшие в ДТП в Турции российские туристы получили ушибы и травмы легкой и средней тяжести, сообщили «Газете.Ru» в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Там отметили, что пострадавшим оказывают поддержку туроператор и страховая компания.

«Туроператор и страховая компания находятся на связи с пострадавшими в ДТП с экскурсионным автобусом в Анталье и оказывают всю необходимую поддержку. По предварительным данным, серьезных травм нет — у туристов ушибы и травмы легкой и средней степени тяжести. В автобусе находились 14 российских туристов, следовавших на экскурсию из Кемера в Памуккале», — сказали там.

23 мая генконсульство РФ в Анталье сообщило, что 14 россиян пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Турции. По данным канала, водитель не справился с управлением и врезался в препятствие в районе поселка Бельдиби. Дипломаты отметили, что все пострадавшие были госпитализированы, ведомство находятся на связи с представителями страховой компании и местными медиками.

Ранее баскетболисты чудом выжили в лобовом ДТП в Челябинской области.