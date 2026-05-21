Тульский пенсионер «спас» 25 млн рублей на счетах мошенников

В Туле 67-летний поверил в рассказы мошенников и лишился десятков миллионов рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все произошло в период с 5 по 18 мая. Злоумышленники стали звонить мужчине и писать ему в мессерджере. Пенсионеру внушили, что все его накопления якобы находятся под угрозой. Для «спасения» средств ему сказали снимать деньги и прятать их в тайниках.

Потерпевший поверил преступникам и последовал всех их инструкциям. Он арендовал несколько помещений и оставлял там крупные суммы наличными, а затем просто уходил. Предварительно, эти деньги забирали курьеры аферистов.

Когда мужчина осознал обман, ущерб уже достиг 25 млн рублей. Пенсионер обратился в полицию.

